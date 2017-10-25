Дума Яунелгавского края направила письмо Ассоциации самоуправлений Каталонии и Ассоциации самоуправлений Каталонии за независимость, в котором выразила поддержку народу этого автономного сообщества в стремлении получения права на самоопределение.

В письме, подписанном председателем думы Гунтой Либекой, говорится, что народ Латвии и все общество взволнованы событиями, происходящими в Каталонии.

"Большая часть общества неравнодушна и поддерживает право народа Каталонии решать вопрос о своей независимости. Люди встревожены и обеспокоены насильственными акциями со стороны центрального руководства Испании, а также репрессиями", — говорится в письме. Также в послании указано, что Латвия вернула себе независимость спустя 50 лет советской оккупации, именно поэтому Латвии ясна позиция Каталонии.

Глава Яунелагавской краевой думы категорически осудила насилие и репрессии по отношению к каталонским политикам, местным властям, негосударственным организациям и обычным гражданам.

Либека призвала и другие самоуправления Латвии оказать поддержку Каталонии и его народу, которые стремятся к независимости от Испании.