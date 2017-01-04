Вечером 4 января из-за снегопада на главных государственных дорогах затруднено движение, а в Риге на многих улицах образовались серьезные транспортные заторы, свидетельствует оперативная информация Latvijas Valsts celi, которая обобщается в сотрудничестве с Waze.com.

4 января обильный снегопад, метель и обледенение затрудняют движение транспорта почти на всех главных дорогах Латвии, особенно сильно — на автотрассе A10 или Вентспилсском шоссе на участке от Стразде до Десуциемса.

Удовлетворительные условия передвижения только на трассе A9 (Лиепайское шоссе) на участке от Скрунды до Гробини, а также на дороге A3 (Валмиерское шоссе) на участке от Стренчи до Валки и автодороге E77 на участке от Виреши до Вецлайцене.

В Риге большие пробки образовались почти на всех центральных улицах, а также некоторых улицах в Пардаугаве. Кроме того, транспорт не движется по Вантовому, Каменному и Южному мосту.

В столице продолжается очистка магистральных улиц от снега, а улицы районного значения будут чистить только ночью, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

4 января после 16.00 в снегоуборочных работах на автодорогах было задействовано 206 единиц техники зимней службы AS Latvijas autocelu uzturetais, убирающей снег с проезжей части дорог и посыпающей ее антиобледенительными материалами.

Как сообщает AS Latvijas Valsts celi, в центральном регионе страны на дорогах работают 61, в Курземе — 90, в Латгале — 43, в Видземе — 12 единц техники.

По информации на сайте LVC, погодные условия затрудняют движение транспорта на большей части страны, особенно в направлении Талси.

LVC напоминает, что главные автодороги (класса A и A1) необходимо очистить от снега в течение трех часов после окончания снегопада, но во время интенсивного снегопада и метели полностью очистить их от снега невозможно.

LVC призывает автоводителей соблюдать максимальную осторожность и учитывать погодные условия. О затрудняющих движение условиях можно сообщить по круглосуточной телефонной линии LVC 80005555 и в соцсетях.

Согласно данным на вечер 4 января, в Рижском регионе полиция сегодня получила 128 вызовов на дорожно-транспортные происшествия, сообщает Госполиция. В ДТП пострадали 10 человек.