Тот факт, что Брока уже боролась за пост мэра Риги на предыдущих выборах и проиграла Ушакову, Дзинтарс считает доказательством "того, что Нацблок не экспериментирует ни с программой ни с кандидатами, так как нам не нужно находиться в поисках своей идентичности". "Мы четко знаем, кто мы такие и какие идеи мы представляем", — полагает Дзинтарс.

Ранее в интервью газете Latvijas avīze Дзинтарс признал, что Брока "дружит семьями" со своим главным соперником на выборах — нынешним мэром Нилом Ушаковым, однако назвал критику со стороны читателей газеты "следствие поверхностного мышления".

"Кто измерял эту дружбу? Байба Брока знакома с Иветой Страутиней очень давно — в свое время они обе работали в бюро министра юстиции Гайдиса Берзиньша. У Нила Ушакова Страутиня начала работать позже, и прошло еще некоторое время, пока она стала его женой. Разве было бы хорошим примером теперь делать вид, что она больше не знакома со Страутиней, и оправдываться, что они больше не подруги?", — пояснил Дзинтарс.

"Но разве избиратель поверит, что в личной жизни люди являются хорошими друзьями, а в политике — ярыми врагами?", — парировала газета. В ответ на это Дзинтарс уклончиво ответил, что хорошему политику "нельзя ради временной выгоды отворачиваться от людей, иначе впоследствии можно столь же легко предать свои политические принципы".