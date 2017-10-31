Дзинтарс поясняет, что в народе этот жест означает "узколобый". Представитель Нацблока указал также, что данное обозначение относилось к депутату от его партии Карлису Креслиньшу, который является военным ученым и впридачу генералом Национальных вооруженных сил. Своим жестом Сполитис "публично издевался над коллегой, причем человеком старше его самого, трудившимся на благо Латвийской армии и всей страны", указал в заявлении Дзинтарс.

"Причем Сполитис в последующих дебатах не отрицал своего поступка, а, судя по реакции, скорее был доволен своим поведением", — написал политик.