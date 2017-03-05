"Кто измерял эту дружбу? Байба Брока знакома с Иветой Страутиней очень давно — в свое время они обе работали в бюро министра юстиции Гайдиса Берзиньша. У Нила Ушакова Страутиня начала работать позже, и прошло еще некоторое время, пока она стала его женой. Разве было бы хорошим примером теперь делать вид, что она больше не знакома со Страутиней, и оправдываться, что они больше не подруги?", — пояснил Дзинтарс.

"Но разве избиратель поверит, что в личной жизни люди являются хорошими друзьями, а в политике — ярыми врагами?", — парировала газета. В ответ на это Дзинтарс уклончиво ответил, что хорошему политику "нельзя ради временной выгоды отворачиваться от людей, иначе впоследствии можно столь же легко предать свои политические принципы".

При этом он пояснил, что Национальному объединению очень нужны лидирующие позиции в Рижской думе, так как она "создала в лучших традициях Путина, где у оппозиции крайне мало возможностей участовать в работе". Дзинтарс также признал, что "Согласие" будет активно в политике еще как минимум десять лет, но указал, что за этой партией "скрываются имперские идеи России".

В 2015 году партия "Единство" сделала публичное заявление по поводу того, что лидер "Согласия" Нил Ушаков явился на празднование дня рождения Байбы Броки. "Единство" объявило, что впредь не будет обсуждать стратегические вопросы в присутствии Броки.

Как сообщало тогда агентство LETA, депутаты "Единства" опасались, что между Ушаковым и Брокой существуют неформальные отношения, и она пересказывает ему то, что говорится на заседаниях.

Ушаков в этой связи заявил агентству LETA, что был приглашен на день рождения Броки вместе с женой. "Брока и моя жена дружат много лет", — добавил он. "Могу лишь посоветовать депутатам "Единства" во главе с Сармите Элерте практиковать сеансы экзорцизма, чтобы сохранить чистоту планов и помыслов", — иронизировал мэр.

Брока, комментируя заявления "Единства", выразила недоумение в связи с тем, что фракция партии "проснулась" спустя несколько месяцев после этого события. Она отметила, что ее дружба с Иветой Страутиней-Ушаковой является публично известным фактом, и празднование дня рождения было семейным мероприятием, на которое она пришла вместе с мужем.