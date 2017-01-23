"От учащихся лицея требовали изучить информационный портал Рижской думы и обобщить перечисленные на нем благие дела самоуправления", — написал в своем заявлении Кирсис.

Также кандидат в мэры попросил чиновников проверить, не наблюдается ли в действиях педагога "осознанное намерение агитировать за работу Нила Ушакова", а также проверить, не встречались ли аналогичные случаи в других школах Риги.

Ранее Кирсис сам был уличен в нарушении правил предвыборной агитации, в результате чего (этом способоствовали аналогичные действия и других членов)"Единство" было лишено доступа к госфинансированию. Чтобы покрыть убытки, партия наложила на Кирсиса и других членов денежные штрафы.