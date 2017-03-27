Сейчас уплата НН для большой части населения является несоразмерно большим бременем, а НН не должен стать платой, вызывающей отчаяние у большей части общества, указывает "Единство". Непонимание и недовольство в обществе вызывают также непрозрачная формула расчета НН и отсутствие единой политики применения льгот по его уплате.

Минфин должен незамедлительно найти новые решения, чтобы сделать платежи НН соразмерными и отвечающими реальной стоимости недвижимости и платежеспособности населения, считает партия.

Минфин с прошлого года работает над изменением модели НН, но конкретных соглашений пока не достигнуто. Сформирована политическая рабочая группа, которая договорилась передать в правительство предложение Минфина до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и в 2018 году установить, что НН не может увеличиваться более чем на 10%.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола скептически относится к идее отменить НН на единственное жилье. Она напомнила, что самоуправления уже сейчас имеют право применять всевозможные скидки.

"Государство предоставило самоуправлениям огромную гибкость, и умные главы самоуправлений уже сейчас используют возможность установить посильные ставки налога", — добавила министр.

Она отметила также, что самоуправления должны больше разъяснять необходимость уплаты НН и что люди получают от этого.