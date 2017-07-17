Первоначально съезд намечалось провести в сентябре, но на прошлой неделе председатель "Единства" Андрис Пиебалгс заявил, что больше не будет выдвигаться на этот пост.

Готовность выдвинуть свою кандидатуру на эту должность выразил заместитель председателя партии Эдвард Смилтенс.

Как ранее заявил Пиебалгс, члены и сторонники "Единства" ждут радикальных перемен, а это означает и новое руководство.

Пиебалгс готов продолжать работать в партии и баллотироваться в депутаты.

По его словам, в партии велико внутреннее напряжение, но главное - вернуть доверие избирателей.

Пиебалгс был избран руководителем "Единства" 4 июля прошлого года на внеочередном съезде партии.