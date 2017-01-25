По их словам, жители близлежащих микрорайонов также призывают к тому, чтобы горка получила название, соответствующее его местонахождению, сообщает LETA.

Пулкс и Йостс высказали подозрения, что использование порталом riga.lv термина "Кепка Ушакова", возможно, служит предвыборным нуждам и подчеркнули, что он неприемлем в качестве официального.

LETA отмечает, что согласно правилам Кабинета министров, названия объектам в Латвии дают "на латышском языке, в соответствии с нормами латышского языка, соответствующими латышской культурной среде и способствующими ее сохранению и развитию".

Ранее мэр Риги Нил Ушаков уже заявлял, что "кепкой Ушакова" искусственно созданная горка на ул. Деглава называться не будет, сообщил мэр Риги Нил Ушаков. По его словам, название "кепка Ушакова" присвоили месту сами рижане. Градоначальник также пообещал, что будут рассмотрены все предложенные самоуправлению названия.

Высота искусственной горы, составляет 35,6 метров над уровнем моря, и вершина этого холма в настоящее время является самой высокой точкой в Риге. Как сообщает столичное самоуправление, жители получили благоустроенную территорию площадью более 20 гектаров.