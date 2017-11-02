У органов Еврокомиссии "возникли опасения" в связи с введенными в Латвии новыми ограничениями, требующими от иностранцев знаний государственного языка для покупки сельскохозяйственной земли, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Органы Еврокомиссии положительно оценивают тот факт, что в Латвии отменены оспоренные ограничения на свободный оборот капитала, однако новый закон должен не только "развеять опасения", которые Еврокомиссия выразила в аргументированном заключении, направленном Латвии в мае 2016 года, но и "соответствовать правовым актам ЕС в целом, не нарушая их вновь".

"У органов Еврокомиссии возникли опасения в отношении некоторых (в основном связанных с языком и местом жительства) требований, введенных новыми поправками к закону о сельскохозяйственной земле. Эти требования регулярно признаются дискриминирующими, так как создают более выгодные условия для граждан соответствующей страны по сравнению с иностранцами", — заявили в представительстве.

Органы Еврокомиссии "готовы помочь латвийским учреждениям найти решения, которые одновременно помогли бы устранить проблемы и соответствовали правовым актам ЕС".

12 октября 2017 года Еврокомиссия приняла разъясняющее заявление, которое поможет странам ЕС регламентировать продажу своих сельскохозяйственных земель в соответствии с правовыми актами ЕС.

Как уточнил Суд ЕС, при известных условиях некоторые ограничения приемлемы, но правовые акты ЕС не допускают использование в качестве предпосылки для покупки земли таких дискриминирующих ограничений, как требования о месте жительства. Незаконными являются также несоразмерные ограничения на трансграничные вложения, установление обязанности самому обрабатывать землю, требование квалификации в области сельского хозяйства, запрет на покупку земли предприятиями.

Как сообщалось, в мае 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии еще более высокие требования к владению государственным языком.

Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.

Президент Латвии Раймонд Вейонис ранее вернул эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение.