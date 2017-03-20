По ее словам, результатов нет и в переносе налогового бремени с рабочей силы, активизации безработных и реформах в публичном секторе.

Еврокомиссия впервые дает оценку по периоду в несколько лет. В качестве позитивных моментов отмечены устранение чрезмерного дефицита и сохранение фискальной дисциплины. Прогресс есть также в сфере высшего образования, юстиции и энергетики, хотя введение реформ еще продолжается.

В сфере профессионального образования и неплатежеспособности приняты соответствующие юридические рамки, но необходимо эффективное внедрение, считает Еврокомиссия.