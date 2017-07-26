В среду, 26 июля, новое политическое движение "Мы за" ("Mēs par"), в котором объединили силы пятеро ушедших из "Единства", огласило свой манифест. В состав политической силы войдут также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в обществе люди, сообщает LETA. В конце августа также планируется конгресс, на котором "Мы за" должно принять решение о своей трансформации в политическую партию.

На данный момент "Мы за" насчитывает в активе 48 членов. Экс-представители "Единства" — Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Инт Далдерис. Также из видных деятелей новой политической силы — бывший министр экономики Даниэль Павлютс, политаналитик Мария Голубева, а также бизнесмен Мартиньш Стакис.

Как гласит манифест политического движения, "Мы за" выступает за "Латвию, в которой есть возможность для всех". Обещается, что особый акцент будет делаться на свободу человека, законность и "стройное публичное управление".

"Мы — за правовую республику, в которой закон главенствует над властью, а справедливый суд — над коррупционным влиянием. За государство, которое не разворовывают", — говорится в манифесте.

Движение выступает за целенаправленную поддержку предпринимательства государством, за "сограждан вместо неграждан, за страну, которая существует на одном языке, и людей, которые могут общаться на многих, за сильную многодетную семью, за равноправие семей, за возвращение глобальных латышей в современную Латвию, за иммиграцию интеллигентов и глубокую интеграцию".

В манифесте подчеркивается также значение качественных и сильных СМИ и информационного пространства, "свободного от ненависти и поддельных новостей".

Движение выступает также за сильную Латвию "во все более тесном объединении европейских стран и за союзников по НАТО на границах Латвии".

Другие известные в прошлом политики пока не подтверждают готовности присоединиться к новой политической силе, отмечает LETA. Неофициальную информацию о своем участии опровергли бывшие министры образования и науки — Роберт Килис и Марите Сейле, а также бывший министр финансов Андрис Вилкс.