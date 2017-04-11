По словам Вилнитиса, когда он руководил БПБК, ему поставили ультиматум: работай в таком направлении и такими методами, которые желательны для партии, или не будешь начальником. "Это была борьба с политическими конкурентами под лозунгами борьбы с коррупцией. И надо признать, подвинуть конкурентов "Единству" в значительной степени удалось", — сказал Вилнитис.

Что касается закрытия "дела олигархов", экс-глава Бюро подчеркнул, что, как выяснилось позже, утечка информации по делу произошла именно из того отдела, руководительница которого упрекала в этом Вилнитиса. А когда он ушел в отпуск, БПБК устроило обыски и громкие публичные акции, чтобы "одна политичеки-экономическая группировка, которая получила недостаточно голосов на выборах, могла свалить другую".

По его мнению, у этого процесса были признаки переворота — сперва провокационные действия БПБК, далее роспуск парламента, а затем создание партии Затлерса.

Вилнитис руководил БПБК с 12 марта 2009 года, сменив на этом посту Алексея Лоскутова. А 16 июня 2011 года так же, как предшественник, был уволен по решению созданной правительством комиссии.

Как сообщалось, сейчас проводится повторный конкурс на должность начальника БПБК, и заявки заявки девять кандидатов. Как ранее сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, не исключено, что среди претендентов могут быть и представители правоохранительных органов.

Первый конкурс на должность начальника БПБК был объявлен в прошлом году. Заявки на него подали 10 претендентов, но никто из них, включая тогдашнего начальника БПБК Ярослава Стрельчонка, годным не был признан пригодным. Сейм внес поправки в закон о БПБК, отменив для претендентов на должность начальника бюро требование о наличии трехлетнего опыта руководящей работы.