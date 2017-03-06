Бывшая глава Госканцелярии Элита Дреймане, которая потеряла свой пост из-за того, что ей аннулировали доступ к гостайне, не уверена, что чиновники и политики сумеют качественно улучшить правила, касающиеся гостайны.

Как пояснила Дреймане газете Diena, она неприятно удивлена тем фактом, что даже после решения Конституционного судар и Кабинет министров, различные министерства, Полиция безопасности и другие службы латвийской разведки и контрразведки заявили, что "ничего не нужно менять, все законно".

"Такое единомыслие заставляет сделать выводы или об уже упомянутом мной страхе перед спецслужбами, или политической ангажированности, или же полном непонимании сферы основных прав в государстве. Возможно, страх перед спецслужбами распространен больше всего", — рассказала она.

Конституционный суд недавно признал, что норма закона, запрещающая повторно занимать ту же должность после того, как был аннулирован доступ к гостайне, не соответствует Конституции ЛР.

Такое решение суд принял в ходе рассмотрения иска, поданного бывшим директором департамента безопасности аэропорта "Рига" Раймонда Лаздиньша.

Лаздиньш также оспорил в суде норму, предусматривающую, что решение об отказе в доступе к гостайне лицо может оспорить в Бюро по защите Сатверстме (БЗС), в свою очередь директор БЗС может оспорить решение у генерального прокурора, решение которого является окончательным и пересмотру не подлежит.

Поскольку лицо не имеет доступа к суду и лишено возможности реализовать свое право на справедливый суд, необходимо, чтобы решения об отказе в доступе к гостайне могли передаваться на рассмотрение законной независимой институции ,постановил Конституционный суд.