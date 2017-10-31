Прописанный в Законе об автодорогах Госфонд автодорог в действительности существует, но Латвия не перечисляет в него положенное финансирование — 80% от собранного акцизного налога на дизельное топливо, а также других установленных для водителей тарифов. "В каждый послекризисный год государство выделяло на дороги меньше, чем указано в законе. И меньше, чем требовала того фактическая ситуация, то есть состояние дорог", — сообщил Матисс. В итоге, по его словам, создался "дефицит в размере миллиардов евро".

До сих пор этот дефицит компенсировался из фондов Евросоюза, что позволяло правительству год за годом сосредотачивать внимание на других отраслях и вопросах финансирования. "Хотя я считаю, что ни государственную безопасность, ни реформы образования и здравоохранения мы не можем рассматривать отдельно от вопроса приведения в порядок инфраструктуры, то есть финансирования автодорог", — сказал Матисс.

Поданное им предложение к поправкам к закону об автодорогах обязывает Кабмин до 1 июля 2018 года разработать и утвердить план постепенного увеличения финансирования Государственного автодорожного фонда, пока оно не достигнет установленного законом размера. Задача рабочей группы по автодорогам — регулярно сотрудничать с Кабмином в составлении четкого плана по обеспечению приведения в порядок автодорожной инфраструктуры в стране.