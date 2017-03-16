Результаты парламентских выборов в Нидерландах показали, что волна "неправильного популизма" остановлена, поэтому эффекта домино не последует, сказал агентству LETA директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс.

По словам эксперта, в Нидерландах "правильный популизм" одержал победу над "неправильным популизмом". По его мнению, начавшийся победой на выборах в США и выходом Великобритании из ЕС эффект домино не продолжится. Спрудс считает, что жители Нидерландов не разделяются строго на два лагеря, как в вышеупомянутых случаях.

Комментируя результаты, достигнутые крайне правой Партией свободы (ПС) Герта Вилдерса (2-е место), Спрудс пояснил, что Вилдерс, возможно, отдалился от традиционных ценностей голландского общества. В то же время он выражает опасения, которые разделяет часть общества.

Эксперт отмечает, что из-за того, что в парламент Нидерландов прошло много партий, формирование коалиции будет непростым, но больших проблем не прогнозирует.

Как сообщалось, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) под руководством премьер-министра Марка Рютте, по предварительным результатам голосования после подсчета 93,2% голосов, может рассчитывать на 33 из 150 мест в главном законодательном органе страны.

Второе место занимает крайне правая Партия свободы (ПС) Герта Вилдерса, которая получит 20 мест. Третье место делят "Христианско-демократический призыв" (ХДП) и "Демократы-66" (Д-66). Каждая из этих политических сил получает по 19 мест в главном законодательном органе страны.

"Зеленые левые" могут рассчитывать на 14 мест (было 4 места на прошлых выборах). Самые большие потери у Партии труда (PvdA) — всего 9 мест после 38, полученных на предыдущих выборах.

Явка на голосовании составила 80%. Официальные результаты голосования будут оглашены Избирательным советом 21 марта после повторного подсчета всех голосов.