Бывали случаи, когда одно учреждение не только не предоставляло информацию второму, но препятствовало его работе.
Зависимость, которой страдал умерший мужчина, была фактором, из-за которого семью следовало держать в поле зрения социальных служб, но сделано этого не было.
По мнению Авотини, люди часто боятся сообщать ответственным органам о проблемах, которые видят. Полиция обязана явиться по вызову и проверить подозрения. Что касается отзывчивости социальных служб, то она разная — порой они никак не реагируют на звонки.
Как сообщалось, 3 января в Добеле в социальном доме обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода.
С заявлением в полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.
В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью — мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет.