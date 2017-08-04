Крастиня призывает жителей Латвии незамедлительно реагировать на нарушение детских прав и сразу же действовать превентивными способами, сообщая соответствующим органам. Если нарушения допускаются в отношении ребенка близкого вам человека, то в первую очередь нужно разговаривать с родителями этого ребенка. В том случае, если разговоры не меняют ситуацию в лучшую сторону, нужно обращаться в сиротский суд, социальную службу или полицию.
Эксперт еще раз напомнила, что, согласно законодательству Латвии, ребенка до 7 лет нельзя оставлять одного ни на минуту без надзора, даже, если вам просто нужно сходить в магазин через дорогу.
"Это нарушение и теоретически, и практически, потому что закон не допускает никаких исключительных случаев, уходите ли вы на 2 или на 5 минут", — подчеркнула Инга Крастиня.