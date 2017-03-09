Специалист подчеркнул, что демографическая ситуация на Западе близка к латвийской. "Может быть, в нескольких государствах это смягчает иммиграция, но фактически тенденции везде одинаковы — рождается меньше детей, и возникают вопросы насчет того, сможет ли нынешняя система обеспечить старость за счет пенсий", — пояснил Розенфелдс, отметив, что и на Западе люди не могут полагаться только на страну — "если они сами ничего не будут откладывать в копилку, то будут те же самые проблемы".

"Демократия — это мило, но данный аспект является одной из слабых ее сторон. Кстати, латвийская пенсионная система признана одной из самых живучих в мире — потому, что пока что наши политики не наобещали нам чересчур всего. На какой основе западные страны могли предлагать столь привлекательные социальные блага? Фактически, все это происходило за счет займа — в какой-то мере это позволительно, но ни в коем случае не является долгосрочным решением, если смотреть с точки зрения десятилетий", — рассказал Розенфелдс.

Старение общества было в этом году одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе. По прогнозам ООН, в 2100 году в мире будет 2,5 млрд человек старше 65 лет. Это создаст много вызовов экономического характера, так как пропорция работающих и пенсионеров ухудшится.

Старший менеджер Всемирного экономического форума Питер Ванхам заявил следующее: "Мы автоматически считаем, что государство будет платить нам пенсии так же, как платило нашим родителям и их родителям. Но это наивно и даже опасно, поскольку, по всей вероятности, работать нам придется до 80 лет и самим платить за свои пенсии, так как у правительств денег на это не будет".