В Риге следовало бы упорядочить сеть не только латышских школ, но и школ нацменьшинств, считает руководитель исследования о создании в Латвии оптимальной модели общеобразовательных учреждений, экономист-географ Янис Турлайс.

В Риге 28 школ нацменьшинств и 19 латышских школ, где уже сейчас не выполняются установленные Рижской думой критерии о минимальном числе учеников в классе (22) и установка Министерства образования и науки о необходимости наличия по меньшей мере двух параллельных классов.

"Считаю совершенно неприемлемым то, что Рижская дума в данный момент рассматривает только оптимизацию Плявниекской гимназии и школы в Болдерае, но не слышно о том, что какая-то оптимизация будет проведена также среди школ нацменьшинств. Думаю, скорее может быть обратное — больше активности для улучшения преподавания латышского языка", — отметил Турлайс.

В разговоре с агентством LETA он подчеркнул, что в Риге совершенно определенно наужно браться и за латышские школы, и за школы нацменьшинств и необходимо, чтобы это происходило пропорционально.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис не исключил, что процесс упорядочения сети школ зависит от "политической окраски самоуправления".

Объединение любых школ для самоуправления — болезненное решение, поскольку оно хочет быть популярным в глазах избирателей, отметил он.

Министерство образования и науки и картографическое издательство "Яня сета" разработали платформу геопространственного планирования "Карта школ", содержащую информацию о 600 с лишним общеобразовательных школах страны, их качественных и количественных показателях.

Карта доступна на сайте Министерства образования и науки и на портале "izm.kartes.lv".