Четверть реэмигрантов, скорее всего, не останутся в Латвии, а каждый пятый не смог сказать, где будет жить через год. Такой вывод содержится в исследовании "Возвращение в Латвию", проведенном центром изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД.

8% реэмигрантов планируют частично жить в Латвии и частично за границей, а половина через год видит себя в Латвии.

Уехать хотят те реэмигранты, которые сейчас "с трудом сводят концы с концами", а также те, у кого за границей подобных проблем не было.

Также уехать чаще хотят нелатыши, люди, у которых были сложности с адаптацией в Латвии и те, кто жил за границей более чем в двух странах.

Мужчины чаще, чем женщины, хотят покинуть Латвию, а желание остаться растет с возрастом, поскольку молодежь более мобильна. Также чаще хотят остаться реэмигранты, имеющие несовершеннолетних детей, и те, кто получал высшее образование только в Латвии.

Больше стремятся остаться реэмигранты, которые вернулись из Великобритании, России и других республик бывшего СССР. Желание остаться в Латвии сильнее у тех, кто долго прожил за границей.