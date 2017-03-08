Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с нынешних 21% до 5% допустимо только для выращиваемых в Латвии овощей, фруктов и ягод, чтобы способствовать сбыту местной, а не импортной продукции. К такому заключению пришли участники экспертной рабочей группы Министерства земледелия.

Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере, которая подробно изучила влияние на отрасль снижения НДС на продовольствие, подчеркнула, что уменьшение ставки налога при условии, что розничные торговцы будут его добросовестно соблюдать, повысит конкурентоспособность местных производителей, увеличит покупательскую способность населения и, как следствие, объемы продажи выращенных в Латвии овощей и фруктов. Кроме того, вследствие снижения цен на овощи и фрукты в розничной торговле уменьшится и нелегальная торговля этими товарами.

Еще на предыдущем заседании рабочей группы представители Латвийской ассоциации торговцев продовольствием заверили, что в случае, если будет снижен НДС на продовольствие, будут снижены цены и в розничной торговле. Ассоциация может это подтвердить, подписав соглашение о честном введении сниженного НДС.

На заседании принято решение подготовить в соответствии с этим соглашением конкретное предложение о снижении НДС до 5% на местные овощи, ягоды и фрукты, которое будет передано министру земледелия Янису Дуклавсу.

Ранее фермерские организации неоднократно предлагали снизить ставку НДС на продукты питания со стандартных 21% до 12% или 5%. Однако Минфин к этой идее относился с осторожностью, указывая, что это приведет к уменьшению бюджетных доходов. Наибольшее влияние на бюджет оказывают поступления НДС на мясо, молоко, сыр, яйца, овощи и хлебобулочные изделия — в результате снижения ставки налога на эти продукты бюджетные доходы уменьшатся на 142,5 млн евро в год.