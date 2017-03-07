Латвиец Мартиньш Гринбергс, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте в Сирии, был завербован террористической группировкой "Исламское государство" из-за того, что он является легко внушаемой и руководимой личностью. Такое заключение на заседании суда Видземского предместья Риги озвучила Даце Ландмане, проводившая психологическую экспертизу подсудимого.

Эксперт пояснила, что Мартиньша подвергли сложной проверке на детекторе лжи, проведя перед этим и психологическое изучение черт его характера. Результаты показали, что на данный момент молодой человек страдает и боится того, как повернется его жизнь после завершения судебного процесса, а также является легко провоцируемой личностью.

Многие из нынешних пунктов психологической характеристики были свойственны Мартиньшу еще до его вербовки и отправки в Сирию. Специалисты описывают его как замкнутую, легко поддающуюся влиянию личность. То, что он оказался в нынешней ситуации, было продиктовано эмоциональной, а не интеллектуальной стороной его натуры.

Также было принято решение все заседания суда по этому делу впредь делать закрытыми. На них в качестве свидетеля будет участвовать и некий сотрудник Полиции безопасности.

"Исламское государство" хотело использовать Мартиньша для терактов

На предыдущем заседании эксперт Ивета Иванчик рассказала, что при проверке на полиграфе молодой человек солгал при ответе на вопрос, получал ли он от "Исламского государства" (ИГ) задания, связанные с терактами.

Гринбергс прошел полиграфическую экспертизу (проверку на детекторе лжи) 20 октября 2016 года. Юношу спрашивали, стрелял ли он в людей, поддерживает ли он ИГ сейчас и получал ли он в Сирии от ИГ задания, связанные с терактами. На первые два вопроса Гринбергс ответил правду — "нет", а в последнем случае солгал. Вопрос был задан несколько раз, и полиграф показал в ответах ложь выше 99%, что является очень высоким уровнем.

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш спросил у эксперта, можно ли сделать вывод, что Гринбергс брался за эти задания, и Иванчик ответила, что нельзя. Она также добавила, что обвиняемый отвечал на вопросы четко и сотрудничал с экспертами. Однако свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

В суд также была приглашена бывшая классная руководительница Мартиньша, учительница Броценской средней школы Инта Муйжарая, которая "была шокирована" известием, что ее воспитанник отправился в Сирию. Она охарактеризовала Гринберса как "нормального ученика с нормальными навыками и знаниями", у которого не было конфликтов с педагогами. Но, по ее словам, Мартиньш часто выглядел невыспавшимся, и она предполагала, что юноша проводит много времени в интернете.

Также, по словам учительницы, у Мартиньша часто менялись интересы, а в 12-м классе он заинтересовался исламом. "Мартиньша захватила идея о царящей в Латвии несправедливости, и, может, поэтому он поверил этой идеологии", — сказала педагог. При этом, по словам Муйжараи, юноша больше говорил именно о мусульманских ценностях, и она не могла предположить, что он поддерживает боевиков. Мартиньш в школе был спокойным, неконфликтным, сказала учительница.