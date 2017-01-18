"Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова", — отметил депутат. "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взяли бы да приставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в полнейшем порядке. У нас был бы рост", — заявил Элксниньш 22 декабря прошлого года во время дебатов о предложенной оппозицией демиссии сразу двух министров.

Комиссия большинством голосов постановила, что своими словами Элксниньш нарушил этический кодекс.

По мнению Аболтини, высказывания Элксниньша противоречат пункту 8-му кодекса депутатской этики, который предусматривает, что депутат не употребляет таких высказываний и не поддерживает такие действия, которые можно оценить как призыв к незаконной деятельности.

Аболтиня считает, что "лексика депутата Элксниньша" несовместима с работой депутата Сейма.

Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке".