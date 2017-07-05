"В сентябре у Йокстса заканчивается трудовой договор, и будет решаться вопрос о новом исполняющем эти должностные обязанности. То, как Йокстс стал руководителем этого учреждения, и те проблемы, которые возникли в учреждении во время его руководства, вряд ли дадут мне возможность захотеть, чтобы он продолжил выполнять эти обязанности", — сказал мэр города.

У Даугавпилсской региональной больницы есть и другие акционеры, и решение о назначении ее руководителя, разумеется, будет принято совместно, добавил он.

"Я в рамках муниципальной структуры не стану работать с людьми, которым не доверяю. И на этом принципе в большой мере будет основываться также политика подбора персонала", — сказал Элксниньш.

Руководитель Даугавпилсской региональной больницы сказал агентству LETA, что он пока не может прокомментировать это заявление Элксниньша.

В среду в 13.00 у Элксниньша запланирована встреча с персоналом Даугавпилсской региональной больницы.

Как сообщалось, Элксниньш подписал распоряжение об отстранении от выполнения служебных обязанностей на три месяца начальника полиции Даугавпилсского самоуправления Владимира Гудаковского.