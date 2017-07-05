Финансовый комитет Даугавпилсской думы планирует рассмотреть проект решения о вывозе отходов в городе, который предусматривает, что в дальнейшем муниципалитет будет организовывать сам.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш пояснил, что договор с прежним оператором по вывозу отходов "Clean-R" закончился еще в мае. Планируется, что в дальнейшем эти услуги будет обеспечивать ООО "AADSO", в котором самоуправлению принадлежат 51,27% долей капитала.

"Предусмотрено, что тариф за вызов отходов, который в настоящее время составляет 7,31 евро за кубометр, после смены оператора уменьшится. По предварительным расчетам, тариф может снизиться до 6,98-7,02 евро за кубометр", - сообщил Элксниньш.

Он отметил, что вывоз и утилизацию отходов муниципальное предприятие обеспечит, привлекая частных предпринимателей, которые будут выбраны по итогам процедуры закупки.

В настоящее время ответственным структурам думы поручено проанализировать жалобы на деятельность прежнего оператора "Clean-R".