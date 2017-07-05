Тот факт, что по итогам прошедших муниципальных выборов "Согласие" получило посты мэров в Риге, Даугавпилсе, Резекне, а также посты в коалициях других самоуправлений, показывает, что партия движется к тому, чтобы попасть в правительство. Такое мнение газете Diena выразил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

"Как мы видим, в на уровне самоуправлений наше предложение получило весьма большоую поддержку. У того, что сейчас происходит, есть и своего рода логичное продолжение. Входя в многие другие самоуправления, мы приближаемся к правительству", — пояснил Элксниньш.

Политик добавил, что и нынешний Кабинет министров уже не может игнорировать "Согласие".

Ранее политолог Юрис Розенвалдс заявил, что успех "Согласия" в Даугавпилсе отразится не только на самом городе. Данный успех нужно будет рассматривать в более широком контексте.

Розенвалдс отметил, что включение видных личностей в списки "Согласия" на выборах в Даугавпилсе, Юрмале и Лиепае оказалось результативным.