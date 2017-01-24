Из-за эпидемии гриппа в Елгавской больнице объявлен карантин, а в учебных заведениях и учреждениях культуры города ограничено проведение массовых (с участием более 50 человек) мероприятий. Если поосещаемость снизится до 60% от числа учащихся, руководитель учебного заведения должен объявить карантин. На данный момент этот показатель составляет порядка 20%.

По данным мониторинга, уровень заболеваемости гриппом в Елгаве почти в пять с половиной раз превышает эпидемиологический порог — зарегистрировано 533 заболевших на 100 тыс. жителей, сообщает LETA.

Ранее в связи с началом в Латвии эпидемии гриппа ограничения ввел и Рижский роддом: в его помещениях одновременно сможет находиться лишь один посетитель, причем без симптомов болезни. Детям в возрасте до 12 лет, если они не являются пациентами, посещения запрещены.

17 января в Латвии официально объявлено о начале эпидемии гриппа. Заболеваемость достигла "красной" отметки — 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Напоминаем, что во время эпидемии больным гриппом пациентам платить за вызов врача на дом нужно только 2,85 евро. Это распространяется на всех семейных и дежурных врачей, работающих по договору с государством.

Подавая заявку на домашний визит, нужно детально описать жалобы и симптомы и рассказать о недавних схожих случаях в семье. Если же пришедший по вызову врач констатирует, что у пациента не грипп, а другая инфекция дыхательных путей, то платить нужно будет все равно только 2,85 евро. Заявки на визит принимаются до 15.00.