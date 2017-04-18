Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа в Латвии, сообщила представитель центра Илзе Арая.

Согласно данным мониторинга, который проводит центр, за последние две недели количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью в связи с гриппом, не превышало эпидемического порога или 100 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе интенсивность гриппа по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 50%. Также уменьшилось число пациентов, госпитализированных с гриппом и вызванной им пневмонией. Однако вирус гриппа все еще продолжает циркулировать, и на прошедшей неделе случаи гриппа зарегистрированы в шести из десяти включенных в мониторинг городов — Екабпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне и Риге.

В этом году эпидемия гриппа началась в первую неделю января и достигла пика в конце месяца. Как и в других странах Европы, больше всего эпидемия затронула пожилых людей.