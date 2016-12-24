Опрошенные в Латвии респонденты высоко оценили использование евро в стране и Евросоюзе в целом, свидетельствуют данные нового исследования Eurobarometer.

В 56% случаев участники опроса в Латвии отметили, что переход на евро оказал положительное влияние. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов. Вместе с тем 10% не смогли дать конкретного ответа, а 5% признались, что не имеют ответа на этот вопрос.

Положительную оценку использованию евро в Евросоюзе в целом дали 73% латвийских респондентов, а 12% опрошенных сказали, что использование евро не принесло ЕС блага. 7% не смогли дать конкретного ответа, а 8% признались, что не имеют ответа на этот вопрос.

27% опрошенных латвийских жителей отметили, что использование евро позволяет им чувствовать себя европейцами. 72% опрошенных сказали, что использование евро ничего для них не изменило.