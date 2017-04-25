Выше, чем в Латвии, уровень занятости в прошлом году был в Швеции (81,2%), Германии (78,7%), Великобритании (77,6%), Дании (77,4%), Нидерландах (77,1%), Чехии (76,7%), Эстонии (76,6%), Литве (75,2%), Австрии (74,8%) и Финляндии (73,4%).

Самый низкий в ЕС уровень занятости в 2016 году был в Греции (56,2%), Хорватии (61,4%), Италии (61,6%) и Испании (63,9%).

В прошлом году по сравнению с 2015 годом занятость 20-64-летних людей выросла во всех странах ЕС, кроме Люксембурга, где она упала на 0,2 процентного пункта — до 70,7%.

Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Германия и Швеция в 2016 году уже достигли или превысили уровень занятости, которого должны были достичь в соответствии с целями 2020 года. Мальта не достигла цели всего на 0,4 процентного пункта.

В целом по ЕС занятость жителей в возрасте 20-64 лет в 2016 году составила 71,1% (в 2015 году — 70,1%).

ЕС поставил перед странами-членами цель довести к 2020 году уровень занятости до 75%. Для каждой страны ЕС установлена индивидуальная цель. Для Латвии это 73%, для Эстонии — 76%, для Литвы — 72,8%.