Атаку базы ВВС Сирии 59 крылатыми ракетами "Томагавк", которую США осуществили в ночь на 7 апреля, следовало провести "еще пять лет назад, когда президент Асад впервые напал на своих жителей химическим оружием", заявил Латвийскому телевидению депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш ("Единство").

В целом Кариньш рассматривает данный ход президента США Дональда Трампа как положительное событие. "Напав на Асада, Трамп противопоставил себя России и фактически вернул Америку в позицию к нам", — пояснил латвийский политик.

По мнению Кариньша, ракетная атака является сигналом сирийским властям, что "необходимо желание обеих сторон договариваться". Одновременно Трамп таким шагом показал Асаду, что "при необходимости мы можем действовать", уверен евродепутат от "Единства".

7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Российский лидер Владимир Путин считает удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением международного права под надуманным предлогом. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был "отфиксирован" и подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН.

"Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — отметил он.

Президент России также уличил Вашингтон в попытках посредством удара по Сирии отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.