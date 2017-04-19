Процесс натурализации в последние три года стабилизировался — ежегодно гражданами Латвии становятся около тысячи неграждан, сообщили на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества представители Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В 2014 году в Латвии натурализовались 939 человек, в 2015 году — 971, в прошлом году — 987 человек.

Число неграждан с 1995 года уменьшилось на полмиллиона, и на 1 января 2017 года их число составляло 242 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети неграждан — старше 51 года.

Представители управления натурализации УДГМ обратили внимание депутатов на то, что большая часть неграждан считает, что они "никому не нужны". Для решения этой проблемы им необходимо оказывать практическую помощь в освоении госязыка, принимая во внимание тот факт, что многим негражданам старше 40 лет сложно сдать письменную часть экзамена по латышскому языку.