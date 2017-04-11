Строительная компания Velve начала работы по укреплению фасада Рижского цирка, который выходит на улицу Меркеля. Работы планинуется окончить в течение 15 рабочих дней, т.е. до конца апреля, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя пресс-службы Минкультуры Литу Кокале.

Согласно договору, стоимость работ составит 6606 евро (с учетом налога на добавленную стоимость). По окончании этих работ можно будет начать всеобщую консервацию фасада Рижского цирка, отметила Кокале. Она добавила, что вопрос с обеспечением финансирования работ по консервации здания Минкультуры призывает решить правительство.

В прошлом году была проведена техническая экспертиза здания Рижского цирка. Оценив технический износ строения, SIA "CMB" констатировала, что по техническому износу основных конструкций в целом здание находится в удовлетворительном техническом состоянии, а износ составляет 39%.