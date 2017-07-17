В этом году фестиваль Positivus посетили примерно 30 тысяч человек, сообщил агентству LETA его организатор Гирт Майорс.

Как и в предыдущие годы, самый большой приток посетителей на фестивале был отмечен в субботу. Примерное число посетителей фестиваля достигло запланированных его организаторами 30 тысяч.

"Утверждения, будто фестиваль больше не будет проводиться, - это слухи. Со стороны возникает много сомнений и необъективных представлений, но у самих посетителей сомнений нет - фестиваль прошел, как надо, и не был последним", - сказал Майорс.

На его взгляд, уровень фестиваля в этом году по сравнению с предыдущими вырос. Особо он отметил выступление "alt-J", которое технически и визуально было самым впечатляющим на нынешнем фестивале.

На вопрос о программе следующего фестиваля Майорс ответил, что упор будет сделан на молодое поколение и на музыкальные жанры, представленные в эфире радиостанций. "Стиль мы не меняем - содержание должно представлять современную и актуальную музыку. Раньше доминировала рок-музыка, но сейчас такой музыки на радиостанциях уже не так много", - сказал он.