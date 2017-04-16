4 апреля истек срок монопольного права латвийской компании Latvijas gāze на поставки природного газа, и одним из кандидатов на новые контракты является предприятие Renergy Latvija. Эта фирма примечательна тем, что принадлежит бывшему главе Упрвления по борьбе с экономическими преступлениями Гатису Гудерманису.

Как сообщает передача Nekā personīgā телеканала TV3, интерес к возможностям обойти бывшего монополиста высока — до пасхальных праздников заявки подали 19 предприятий.

В их числе — Latvenergo, эстонская Enefit, муниципальная фирма Daugavpils siltumtīkli, литовская газовая компания Litgas, а также небольшая Renergy Latvija.

Как подчеркивает Министерство экономики, цель либерализации рынка газа — сделать процесс его поставок более простым и понятным для потребителей. Открытие рынка природного газа создает условия для конкуренции среди поставщиков, что обеспечит более высокое качество обслуживания и более широкий выбор для потребителей. Также открытие газового рынка в Латвии повысит безопасность поставок, энергетическую независимость в будущем и будет способствовать укреплению единого рынка природного газа в ЕС.

Как сообщалось ранее, 3 апреля вступили в силу нормы закона об энергетике, которые предусматривают, что юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля — по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене Latvijas gāze обязано до 2019 года.