Фискальное влияние налоговой реформы пока что составляет минус 14,7 млн евро, свидетельствуют переданные Минфином на согласование основные принципы налоговой реформы.

В министерстве агентству LETA пояснили, что по существу реформа будет фискально нейтральной, потому что по-прежнему оценивается сокращение бюджетных расходов, а также ищутся решения по другим реформам.

По расчетам Минфина, финансовое влияние реформы налогов на рабочую силу составит в будущем году минус 273,6 млн евро, а в последующие годы свыше 300 млн евро. В следующем году негативное фискальное влияние реформы подоходного налога с населения составит 188,2 млн евро, а затем сохранится на аналогичном уровне.

В то же время выравнивание некоторых налогов ставок даст позитивный финансовый эффект в размере 41,1 млн евро. Также положительным будет влияние экономического развития и обратный эффект реформы — преимущество в будущем году планируется в размере 95,5 млн евро и с каждым годом будет расти. Компенсирующие меры в 2018 году дадут дополнительный эффект в размере 230,9 млн евро, который будет расти с каждым годом.

Минфин отмечает, что в результате реформы вырастут расходы бюджетов государства и самоуправлений. Расходы на обеспечение минимальной заплаты вырастут на 32,2 млн евро, специального бюджета — на 27 млн евро.

Негативный эффект налоговой реформы на бюджеты уменьшится благодаря компенсационным мерам и увеличению бюджетного дефицита, что даст дополнительно 170 млн евро.