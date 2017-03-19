ФОТО: Американские танки M1 "Абрамс" провели стрельбы в Адажи

Foto: Aizsardzības ministrija В воскресенье на Адажском полигоне проходили тактические учения первого батальона 68-го полка вооруженных сил США, в рамках которых провели стрельбы танки M1 "Абрамс", сообщили министерстве обороны Латвии.

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