28 марта Банк Латвии выпустит коллекционную монету "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка".

Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая — "Ежова шубейка" — в 2016-м.

На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе — животные, персонажи сказки.

Автор графического дизайна монеты — художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж — 10 тыс. экземпляров, цена в кассах Банка Латвии — 47 еврою

Монету с 28 марта можно будет приобрести в кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае, а сегодня с 15.00 — зарезервировать на сайте Банка Латвии.