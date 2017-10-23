ФОТО: Дожди разрушили часть "серпантина" в Сигулде

Foto: Читатель Delfi На минувших выходных защитники природы рапортовали о серьезных повреждениях на серпантине пешего маршрута в Сигулде — из-за сильных дождей один его участок обрушился. Читатель Delfi Иева прислала фото, на котором видно, как выглядят нанесенные природой разрушения серпантина. Управление защиты природы уже обратилось в стройфирму Ventars, которая возводила серпантин и в данном случае должна провести гарантийный ремонт. Однако предприятие все еще не начало работы, из-за чего повреждения на маршруте лишь увеличиваются.

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