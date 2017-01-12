ФОТО: Как медведица Илзите свой 16-й день рождения праздновала

11 января известной латвийской медведице по кличке Илзите исполнилось 16 лет. В честь юбилея представители Управления защиты природы и "медвежья мама" Велга Витола подготовили для зверя вкусные сюрпризы и даже праздничный торт.

"Илзите в своем роде является символом природных троп Лигатне и за эти 16 лет несомненно стала самым известным и узнаваемым их обитателем", — рассказала глава заповедника Инта Ланге.

Посетившим праздничное мероприятие людям Велга Витола рассказывала о том, как 16 лет назад Илзите попала ей в руки и как медведица сумела вырасти такой большой и озорной. Дело в том, что изначально она весила лишь 500 граммов, и ее мама-медведь от нее отказалась. Сейчас же Илзите может похвастаться здоровьем и весит порядка 150 кг.

Торт, который "вручили" Илзите, был сделан из той еды, которая медведице по вкусу больше всего: лосось, орехи, творог, мед. Также животное получило букет из 16 роз и поздравительную открытку.