Бетонные работы реконструируемой Большой эстрады в Межапарке планируется завершить к началу зимы этого года, сообщил директор департамента Имущества Рижской думы Олег Буров.

На пресс-конференции Буров рассказал, что сейчас на объекте ежедневно работают 120-130 человек, созданы 2196 отверстий для свай, выполнены бетонные работы и построена внешняя дорожная инфраструктура территории. Строительные работы по закладке фундамента завершены на 95%. Кроме того, созданы конструкции и колонны несущих стен, а также выполнены бетонные работы. Их предусмотрено закончить до зимы.

"В проект были внесены небольшие изменения. Есть позиции, на которых можно сэкономить, а есть такие, где можно сделать удорожание. Но все это — в рамках выделенного бюджета", — сказал Буров.

В качестве примера он упомянул осветительную башню высотой 35 метров. Сначало было предусмотрено, что по краям зоны для зрителей будут созданы четыре такие башни, но по ходу реализации проекта сделали вывод, что и двумя башнями можно обеспечить эффективное освещение эстрады.

По мнению Бурова, этот проект от других отличается большей площадью, необходимыми работами дорожной инфраструктуры вне ограждения эстрады и напряженными сроками. Он объяснил, что технически сложным будет второй этап строительства, в котором предусмотрено восстановить собственно эстраду, для чего потребуется привлечь иностранных специалистов.

"Ценю наших конструкторов, но тут нужно бы проконсультироваться с теми западными конструкторами, у которых имеется большой опыт. Конкретно, думаю, надо посмотреть на Германию", — сказал директор департамента Рижской думы. Привлечение немецких экспертов он обосновал тем, что в 2006 году Германия принимала чемпионат мира по футболу, и немецкие строительные компанию имеют опыт выполнения металлических конструкций стадионов.

"В нескольких немецких городах стадионы имеют большие купола, их конструкции похожи на те, какие будут у нас", — отметил он. 4 августа состоится встреча с немецкими экспертами для обсуждения вопросов акустики Большой эстрады.

20 апреля Рижская дума и компания "LNK, RERE" подписали договор о перестройке Большой эстрады Межапарка. Первую очередь планируется окончить 18 июня 2018 года. Суммарные затраты на первую очередь составят 32 млн евро, а общая стоимость двух очередей может превысить 77 млн евро.