Институт органического синтеза (ИОС) до 2020 года направит 5 млн евро на развитие нового направления — создание центра фитохимии. В нем будут исследовать используемые в медицине вещества растительного и животного происхождения, что поможет при создании новых лекарственных препаратов. Ученые начали работу с изучения компонентов экстрактов лекарственных растений, а также шелка пауков и пчел, сообщили в ИОС.

В общей сложности для развития своей инфраструктуры ИОС до 2020 года вложит 10,7 млн евро в модернизацию лабораторий, покупку оборудования и развитие исследовательских методов, а половина этой суммы будет направлена на новый центр фитохимии.

"В последние годы технологические решения в исследовании природных веществ претерпели масштабный прогресс и сделали исследовательские методы несравнимо более эффективными. В новом центре фитохимии, где будет анализироваться состав лекарственных растений и способы их действия, можно будет более эффективным образом открывать новые лекарственные вещества", — рассказывает директор ИОС Освальд Пугович.

Вторая часть финансирования с привлечением средств из структурных фондов ЕС пойдет на развитие имеющихся направлений: на модернизацию лаборатории органического синтеза отведено 1,6 млн евро, на улучшение аппаратуры для исследований в области физико-органической химии и внедрение новых исследовательских методов 3,3 млн евро, а на пополнение аппаратуры для фармакологических исследований — 0,8 млн евро.

Кроме того, в течение следующих трех лет ИОС планирует развивать направление промышленных исследований, усовершенствовать исследовательские методы и разработать качественные международные публикации для научных журналов высокого уровня. Важную роль в развитии ИОС играет сотрудничество со стратегическими партнерами — высшими учебными заведениями и производителями, например, с Латвийским университетом, Рижским техническим университетом, Рижским университетом Страдыня, АО Grindeks, АО Olainfarm, Латвийской ассоциацией химических и фармацевтических предприятий.

А вот как выглядит лаборатория Института сейчас.