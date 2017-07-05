Далее планируется проводить проверки нагрузки флагштока, а также благоустраивать территорию. До передачи объекта в эксплуатацию будут проверять работу подъемного механизма, функциональность и возможности поднятия флага при различной погоде.
Проект разработало архитектурное бюро ARHIS, а реализуется он на частные средства. Установку флагштока и инженерные работы для подсветки флага проводит компания RECK.
60-метровый флагшток весом более 14 тонн установлен на монолитном железобетонном фундаменте, сваи которого забиты на 24-метровую глубину.
Проект "Латвийский флаг" реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.
После установки флагштока на дамбе AB он будет передан Рижской думе, которая в дальнейшем обеспечит техническое обслуживание объекта.