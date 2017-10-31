Во вторник, 31 октября, на крыше новой зрительской зоны на Большой эстраде в Межапарке был поднят венок. Традиционно Праздник стропил отмечается в тот момент, когда завершено строительство несущей конструкции крыши и закончены все самые сложные работы.

"До первых совместных репетиций осталось примерно 250 дней, и сегодня еще раз мы может воочию убедиться, что не только по календарю приближаемся к Празднику песни и танца, к которому хористы и танцоры готовятся в ходе регулярных и интенсивных репетиций, но и работы по приведению в порядок инфраструктуры идут вперед быстрым шагом", — отметила министр культуры Даце Мелбарде.

"Сделана половина всех запланированных работ. Благодаря строителям Праздник стропил отмечается сегодня, а не по графику — в январе", — подчеркнул председатель Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

"Праздник стропил — особое событие для любой стройки. Этой традиции в Латвии более 100 лет, и все это время и мы, и наши предки отмечали праздники стропил на многих значимых зданиях, а затем и новоселья", — сказал директор проекта объединения компаний LNK, RERE Валдис Кокс.

20 апреля этого года на сцене Большой эстрады в Межапарке был подписан договор о перестройке Большой эстрады в Межапарке, в ходе которой зрительскую зону и саму эстраду приспособят для проведения XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца в 2018 году. Работы первой очереди сдать в эксплуатацию планируется в 11 часов утра 18 июня 2018 года.