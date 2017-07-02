В Адажи на военной базе латвийские и канадские военослужащие совместно развлекались по случаю 150-летия независимости Канады

Как сообщила представитель Минобороны Латвии Сандра Брале, в праздничный день военные в Адажи сыграли во флорбол и хоккей, а также приняли участие и в других развлечениях, в частности, в игре с большими надувными шарами.

19 июня на военной базе в Адажи состоялась торжественная церемония по случаю прибытия в Латвию группы пехоты НАТО. В церемонии приняли участие высокопоставленные государственные должностные лица и военные чины, в том числе иностранные. Многонациональном батальоном НАТО в Латвии руководит Канада. В батальон входит свыше 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.