ФОТО: Наводнение отрезало от мира поселки на берегах Даугавы

Вследствие резко поднявшегося уровня воды в реке Даугава оказались отрезаны от остального мира поселок Рыбаки в Даугавпилсском районе, а также жители всей Саласской волости (Екабпилсский район).

"За Пликкалнсом все затоплено, попасть в село Ницгалес уже не получается. Еще не пробовали подъехать со стороны Илуксте, но думаем, что там творится то же самое", — рассказала Delfi глава совета Свентской волости Бригита Василевска.

Сильно затоплена и дорога Аугжуляны-Рыбаки в Ликснской волости, рассказала глава местной думы Бирута Озолиня. "Эта дорога будет сильно подпорчена, потому что уже заметно, как ее размыло. В Рыбаки с одной стороны можно попасть лишь на лодке", — рассказала она.

Foto: Līksnas pagasta pārvalde - skats uz Ribaku ciemu

Единственным доступным средством передвижения в Саласской волости остался трактор — автодороги затоплены, и машины по ним проехать не могут.

На Даугаве продолжается ледоход, местами сохраняются ледовые заторы. Вскоре ожидается приход масс льда из Белоруссии, поэтому возможно дальнейшее повышение уровня воды.

С утра воскресенья уровень воды в реке поднялся на 2,5 метра. Очень высокий уровень воды сохраняется на Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, который расположен между Екабпилсом и Плявиняс. Здесь превышена опасная черта, но уровень воды пока на метр ниже, чем в 2013 году, когда здесь было зарегистрировано рекордное наводнение.

В низовьях Огре вода опустилась до уровня, который был до начала ледохода. В Лиелупе уровень воды также снизился, а в Гауе он стабилен.