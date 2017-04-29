29 апреля в Риге состоялось открытие летнего мотосезона. Сотни латвийских мотоциклистов традиционно проехались организованным парадом по центральным улицам города.

В этом году парад мотоциклистов стартовал с 13:00 около т/ц Mols (ул. Краста, 46). Затем участники мероприятия колонной проделали такой маршрут: ул. Краста — Южный мост — ул. Зиепниеккална — ул. Мукусалас — ул. Кугю — ул. Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — ул. Кр. Валдемара — бульвар Калпака — ул. Пулквежа Бриежа — ул. Ханзас — ул. Экспорта — Набережная 11 Ноября.

Во время парада было ограничено (а при необходимости и закрыто) движение для транспортных средств на указанном маршруте и на пересекающих маршрут улицах. Движение общественного транспорта регулировалось или закрывалось исходя из необходимости. В целом мотопарад продолжался около часа.

По завершении мотопарада президент Латвийской ассоциации Мотоклубов Айварс Фрейманис поблагодарил мэра Риги Нила Ушаков, заявив, что в "Риге, в отличие от Юрмалы, содействуют мотоциклистам". Предполагалось, что Нил Ушаков посетит открытие сезона мотоциклистов, но столичного мэра на этом мероприятии не было.

Вечером 29 апреля на Набережной 11 ноября специально для байкеров состоится концерт рок-группы "Knucklebone Oscar". Стоит напомнить, что сегодня с 22:00 набережная будет закрыта.

По предварительным данным, аварий во время мотопарада, несмотря на дождь, зафиксировано не было.

Открытие мотосезона в Риге глазами читателя DELFI Алексея