В понедельник в народном собрании за отмену налога на недвижимость (НН) на единственное жилье у здания Сейма участвовали около 150 человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Руки прочь от наших домов!", "Отменить НН на единственную недвижимость!", "Немедленно прекратить конфискацию наших домов!" и скандировали "Отменить!", "Руки прочь от наших домов!".

Открывая пикет, соавтор инициативы Эстрис Хиршсонс подчеркнул — люди собрались, чтобы призвать самоуправления, Сейм и Кабинет министров отменить НН на единственное жилье, и выразил надежду на то, что их требование будет услышано. Организаторы собрания готовы провести повторную акцию, если должностные лица их не услышат.

К собравшимся обратился также общественный активист Илмар Пойканс. Акция прошла спокойно, без инцидентов.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv, где собрано 13 000 подписей за отмену НН на единственное жилье.