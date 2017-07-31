Государственная пожарно-спасательная служба получила восемь новых современных автомобилей.

Службе было передано пять аварийно-спасательных автомобилей и три химических автомобиля "Scania 4x4", на которых в ближайшем будущем на вызовы отправятся пожарные и спасители из Риги, Вентспилса, Гулбене, Екабпилса, Елгавы и Резекне.

Новые автомобили приобретены в рамках проекта программы фонда Внутренней безопасности Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы CBRNE.

Цель проекта — улучшить реагирование службы CBRNE в случае химической, биологической, радиологической и радиоактивной опасности, а также повышение степени реагирования аварийно-спасательных работ на катастрофы, вызванные деятлельностью человека.

Всего в этом году пожарно-спасательная служба получит 38 новых и современных противопожарных автомобиля.